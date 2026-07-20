El aliento no tuvo fronteras: Bangladesh acompañó a la Scaloneta hasta el final

Integrantes de la comunidad de Bangladesh que viven en Buenos Aires dijeron presente en el Fan Fest de Plaza Seeber, en Palermo, donde alentaron a la Selección Argentina durante la final del Mundial 2026 frente a España.

Antes del inicio del partido entonaron el Himno Argentino, lucieron camisetas de Argentina y Bangladesh y, además, posaron con una de las tapas especiales de La Opinión Austral, acompañando a la Scaloneta con cánticos hasta el último minuto, a pesar de la derrota en la final.

La pasión de Bangladesh por la Selección Argentina nació con Diego Armando Maradona tras el Mundial de México 1986 y, con el paso de los años, encontró en Lionel Messi un nuevo ídolo que fortaleció ese vínculo entre ambos países.

Más allá del fútbol, el lazo entre Argentina y Bangladesh también se explica por una historia compartida de lucha frente al Reino Unido, un sentimiento que fortaleció el cariño de millones de bangladesíes por la camiseta albiceleste.