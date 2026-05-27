¡El amor no tiene edad en Fuera del Aire!

Stella Maris Tenorio, una vecina de 71 años, se ganó la camiseta de Patria Sur tras anotarse apenas quince minutos antes del sorteo en el programa. Al pasar al frente a recibir su premio, cautivó por completo al equipo al revelar detalles de su actual e inesperada situación sentimental.

Tras estar casada durante 30 años y tener cuatro hijos, Estela detalló que se reencontró con un breve romance de su pasado con el que había perdido el contacto hacía tres años. El sorpresivo reencuentro ocurrió mientras revisaba las verduras en el supermercado La Anónima, donde su pareja la tomó por sorpresa y le dio un beso adelante de toda la gente.

Este divertido momento se vivió en Fuera del Aire, un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9. El programa es conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.