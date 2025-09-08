El análisis político de Raúl Timerman: “Los votantes de Milei se quedaron en su casa”

El analista Raúl Timerman, en el programa de Jorge Fontevecchia, analizó la gobernabilidad y el resultado de las elecciones legislativas bonaerenses 2025.

“El 47% que dice que la gestión es muy mala tiene enojo y bronca. El enojo y la bronca son motivadores proactivos, mientras que la desesperanza y la tristeza son pasivadoras”, explicó Timerman sobre la participación ciudadana y las emociones que movilizan el voto.

Sobre la concurrencia a las urnas, señaló que “los votantes peronistas concurrieron masivamente a votar y los votantes de Milei se quedaron en su casa. Es el resultado que la encuesta electoral no pudo prever, no porque las encuestas estén mal, sino por la baja participación de quienes decían que votarían”.