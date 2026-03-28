El artista de Santa Cruz Helmut Ditsch cuestionó que quiten una obra suya del Glaciar Perito Moreno

La decisión del gobierno de Javier Milei de retirar una obra del artista Helmut Ditsch de la Casa Rosada desató una fuerte controversia en medio del debate por la Ley de Glaciares.

La pieza, una reproducción de “The Triumph of Nature” (2006), está inspirada en el Glaciar Perito Moreno, uno de los íconos naturales más importantes del país.

“¡Qué casualidad! Retiran de la Casa Rosada una reproducción de mi obra inspirada en el Perito Moreno justo mientras se debate en el Congreso la Ley de Glaciares”, cuestionó @helmut_ditsch , quien además aseguró que no fue notificado oficialmente sobre la medida.

Desde el Gobierno argumentaron razones técnicas vinculadas a la preservación de la obra, aunque el artista desestimó esa explicación: “Se trata de una impresión de alta calidad y resistencia, por lo tanto, las supuestas razones… no corren”.

El caso reavivó el debate sobre el rol del Estado en la preservación del patrimonio cultural y se suma a otras decisiones recientes, como el retiro de imágenes de Juan Domingo Perón y Eva Perón en la sede del Ejecutivo.

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