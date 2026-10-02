El arzobispo Jorge García Cuerva: “Al Papa lo espera una Argentina en crisis”

El arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, Jorge García Cuerva, afirmó que el papa León XIV encontrará durante su visita a un país “herido”, atravesado por la pobreza, la división y la intolerancia.

“Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, sostuvo García Cuerva luego de una misa en la Catedral Metropolitana.

El arzobispo también señaló que existe “un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años” y afirmó que Argentina atraviesa una crisis “hace muchos años”.

Sin embargo, destacó la capacidad de los argentinos para seguir adelante: “Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”.

Sus declaraciones se produjeron en la previa de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, que este fin de semana reunirá a miles de fieles en un recorrido de unos 60 kilómetros desde Liniers hasta la Basílica.

La peregrinación comenzará este sábado 3 de octubre y finalizará el domingo 4 con la misa central, prevista para las 7. El lema de esta edición es “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

Más de 20.000 voluntarios participarán del operativo, que también servirá como preparación para la visita de León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.

El Pontífice tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. García Cuerva anticipó que será una visita pastoral que, según expresó, dejará “tarea para el hogar” para la Iglesia argentina.