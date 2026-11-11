El arzobispo Jorge Lozano destacó la importancia del papa para la iglesia

El arzobispo metropolitano de San Juan de Cuyo expresó su alegría por la visita del papa León XIV y destacó el lugar que ocupa el Pontífice en la vida de la Iglesia católica.

“Para nosotros, para la Iglesia católica, el lugar que tiene el Papa es un lugar muy importante”, afirmó Jorge Eduardo Lozano en diálogo con Laura Morales, periodista del Grupo La Opinión Austral, antes del mensaje de León XIV en Palermo.

Además, valoró la continuidad de algunas enseñanzas del pontificado de Francisco y destacó una de las expresiones recuperadas por el actual Pontífice: “Como decía un paisano de ustedes, hagan lío”.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial de la visita del Papa León XIV en Buenos Aires, con sus periodistas siguiendo de cerca cada momento y recogiendo las voces de sus protagonistas.