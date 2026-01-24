El atleta olímpico Joaquín Arbe en la Corrida del Diario Crónica: “Va a ser una linda carrera”

El atleta olímpico Joaquín Arbe, campeón de la última Corrida Internacional del Diario Crónica, palpitó el evento a pocas horas de una nueva edición que reúne a deportistas regionales, nacionales e internacionales.

Nacido en Esquel, Arbe participó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020/2021 y es el actual poseedor del Récord Argentino de Maratón, con una marca de 2 horas, 9 minutos y 36 segundos en los 42 kilómetros. Además, ganó la Corrida del Diario Crónica en cuatro oportunidades, tres de ellas de manera consecutiva.

Sobre el circuito, advirtió que se trata de una carrera “muy complicada”, con constantes cambios de ritmo, subidas y bajadas que pueden condicionar la estrategia. “Hay que saber en qué momento hay subidas y en qué momento hay bajadas, eso es fundamental para saber cuándo hacer los cambios”, explicó.

Arbe también destacó la participación infantil y juvenil en la competencia y valoró la presencia de los más chicos, a quienes definió como “el futuro del atletismo”. Incluso contó que llegó acompañado por dos jóvenes atletas que entrenan con él y a quienes ve con chances de pelear posiciones importantes.

En cuanto a lo que viene, el fondista chubutense señaló que su agenda 2026 comenzará con la maratón de Caracas, prevista para el 8 de febrero. “Llevo un mes y medio entrenando. No hice muchas pasadas en pista por una molestia física, pero me siento bien”, aseguró.