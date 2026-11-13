El balance de la gira del Papa León XIV en Argentina: discursos contundentes y un tuit borrado

En el programa La Mañana de LU12 analizaron el cierre de la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina, su partida hacia Perú —país donde desarrolló su carrera eclesiástica y del cual posee la nacionalidad desde 2015— y las repercusiones políticas y sociales de su paso. Los conductores destacaron la convocatoria multitudinaria durante los tres días de actividades y repasaron la despedida oficial en el aeropuerto, encabezada por el presidente Javier Milei junto a Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. En la mesa señalaron el contraste entre la doctrina social expresada por el Sumo Pontífice —centrada en la defensa del trabajo, los jubilados, los discapacitados y una economía al servicio de la gente— y el rumbo del gobierno nacional. Asimismo, compartieron fragmentos del último mensaje de León XIV en Luján, donde expresó: “Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música”. Finalmente, abordaron la controversia por una publicación en la cuenta oficial del Vaticano que afirmaba: “Ahora pueden decir que tienen dos papas”, la cual fue eliminada a las pocas horas; según explicó el periodista Eduardo Feinmann citando fuentes vaticanas, la frase formaba parte del borrador original del discurso en Luján, pero el propio Pontífice decidió omitirla al hablar en vivo.