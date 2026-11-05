El Bazar Doña Ana está en venta: la propiedad perteneció a Vicente Maillo, asesinado en 2017

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

El inmueble ubicado en la esquina de Zapiola y Corrientes, en Río Gallegos, salió a la venta. Se trata del histórico edificio del Bazar Doña Ana, que perteneció al comerciante Vicente Maillo, asesinado el 16 de noviembre de 2017.

El crimen fue planificado por su esposa y sus hijastros, quienes recibieron condenas a prisión perpetua. En octubre de 2025, la Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de la defensa y las sentencias quedaron firmes.

La propiedad también estuvo involucrada en un proceso judicial por la sucesión de los bienes de Maillo. Ahora, el histórico inmueble vuelve a ser noticia por su puesta en venta.