El inmueble ubicado en la esquina de Zapiola y Corrientes, en Río Gallegos, salió a la venta. Se trata del histórico edificio del Bazar Doña Ana, que perteneció al comerciante Vicente Maillo, asesinado el 16 de noviembre de 2017.
El crimen fue planificado por su esposa y sus hijastros, quienes recibieron condenas a prisión perpetua. En octubre de 2025, la Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de la defensa y las sentencias quedaron firmes.
La propiedad también estuvo involucrada en un proceso judicial por la sucesión de los bienes de Maillo. Ahora, el histórico inmueble vuelve a ser noticia por su puesta en venta.
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