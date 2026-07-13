El Calafate amaneció vestido de blanco: el frío seguirá toda la semana

La nieve que comenzó a caer durante la jornada de ayer cubrió de blanco a El Calafate y dejó una postal invernal en la ciudad. El pronóstico anticipa que las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días.

Este lunes se esperan nevadas y lluvias durante gran parte de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los -2°C y los 3°C.

Para el martes mejorarán las condiciones, aunque el frío seguirá presente, con una mínima de -3°C y una máxima de 5°C.

Entre el miércoles y el viernes se prevén jornadas estables, pero muy frías, con mínimas que podrían descender hasta los -6°C.

El sábado volvería la probabilidad de precipitaciones, con chances de nuevas nevadas sobre la localidad.