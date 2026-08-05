Se presentó la Copa Mundial de Natación de Invierno con atletas de 15 países

Se presentó oficialmente la Copa Mundial de Natación de Invierno, un evento que reúne a más de 300 deportistas de 15 países y que busca consolidar a Santa Cruz como sede de competencias internacionales durante la temporada baja.

Durante la presentación, el gobernador Claudio Vidal destacó que la iniciativa representa “una apuesta fuerte al deporte, pero también al turismo” y remarcó el trabajo conjunto entre la Provincia y la Secretaría de Turismo de la Nación para impulsar este tipo de eventos.

Además, el mandatario señaló que la pileta adquirida para la competencia podrá trasladarse a otras localidades santacruceñas. “La podemos trasladar también a otras localidades de nuestra provincia”, afirmó, y mencionó la posibilidad de organizar futuras ediciones en Los Antiguos, Gobernador Gregores y Comandante Luis Piedrabuena.

Vidal también respondió a las críticas sobre las inversiones en infraestructura deportiva y aseguró: “No solamente nos dedicamos a poner canchas de césped sintético. También estamos apostando a este deporte que es distinto y que era algo fuera de lo normal”.

En el marco del evento, también se anunció la realización del primer “chapuzón” abierto al público en el Lago Argentino, previsto para el domingo 9, donde los participantes podrán sumarse de manera gratuita a una experiencia en aguas cercanas a los 2 °C.