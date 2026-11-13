El Caletense retoma su programación habitual tras el ataque a tiros y difunde el video del hecho

En el programa La Mañana de LU12 analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el ataque a tiros contra el medio El Caletense, en Caleta Olivia, mientras continúa la búsqueda de los responsables. En el video difundido se observa el paso de dos personas en una motocicleta que circularon a contramano frente a las instalaciones de la empresa y el fogonazo producido por los disparos efectuados desde el rodado. Asimismo, durante el envío dieron lectura al comunicado publicado por el medio santacruceño para anunciar la reanudación de sus emisiones normales tras el episodio, en el cual expresaron: “Volvemos a encontrarnos con la programación habitual de El Caletense Radio. Gracias a nuestros oyentes, colegas, medios de comunicación y cada persona que nos hizo llegar su solidaridad y apoyo en estas horas difíciles. Cada mensaje nos dio fuerzas para seguir adelante”.