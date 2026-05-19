El canto de la hinchada del Inter Miami que enfureció a Lionel Messi

El capitán argentino reaccionó con enojo ante los fanáticos de una tribuna durante la victoria por dos a cero ante Portland Timbers por la MLS al escuchar una canción de reclamo dedicada a los futbolistas. La protesta fue impulsada por la facción de la hinchada denominada “La Familia”, cuyos integrantes realizaron una huelga por sentirse poco reconocidos tras la derrota en el clásico ante Orlando City.

Los referentes del grupo explicaron en redes sociales que esperan gratitud y que los jugadores se acerquen a saludarlos después de cada partido sin importar el resultado, ya que consideran que apoyan desde el primer día y hacen un gran esfuerzo en toda la organización previa.

Tras el episodio, “Cachito”, uno de los líderes de la barra, publicó un duro descargo para respaldar a los futbolistas y cuestionar a quienes los insultaron cuando ganaban el encuentro. El referente apuntó además contra la dirigencia del club por permitir la situación y admitió que, aunque los jugadores no les prestan atención, en esta oportunidad se encuentra del lado del plantel.