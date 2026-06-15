El cielo antártico se iluminó con auroras australes

El Servicio Meteorológico Nacional difundió imágenes captadas desde la Base Belgrano II, donde se pudieron observar luces verdosas moviéndose sobre el cielo de la Antártida argentina.

Las auroras australes se producen cuando partículas provenientes del Sol llegan a la Tierra e interactúan con gases de la atmósfera, liberando energía en forma de luz.

La intensidad y los colores del fenómeno dependen de la actividad solar, la altura y los gases involucrados. El verde suele estar asociado al oxígeno en capas altas de la atmósfera.

Las bases antárticas son lugares privilegiados para observar este espectáculo natural por sus condiciones de oscuridad y su cercanía a las regiones polares.

Además de su belleza, estos registros ayudan a estudiar el impacto de la actividad solar sobre la atmósfera, las comunicaciones y los sistemas tecnológicos.