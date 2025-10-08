El CONICET descubrió un huevo de dinosaurio en vivo en la Patagonia

Durante la transmisión de la Expedición Cretácica I, un equipo del CONICET halló un huevo de dinosaurio carnívoro en un yacimiento cercano a General Roca, Río Negro. El hallazgo, transmitido en tiempo real, generó sorpresa y emoción entre los científicos y la audiencia que seguía la expedición en directo.

El fósil, atribuido a un dinosaurio similar al Bonapartenykus ultimus, se encuentra en un estado de conservación excepcional. Los investigadores confirmaron que se trata de un huevo con características únicas, cuya textura y ornamentación lo diferencian de los de aves actuales.

La Expedición Cretácica I es una iniciativa del CONICET junto a la Fundación Azara y la National Geographic Society. El proyecto busca recuperar restos fósiles inéditos y revelar nuevos datos sobre los dinosaurios carnívoros que habitaron la Patagonia hace 70 millones de años.

El equipo científico está liderado por Fernando Agnolin y conformado por Matías Motta, Sebastián Rozadilla, Mauro Aranciaga (Nat Geo Explorers), Nicolás Chimento, Julia Soledad D’Angelo, Gonzalo Leonel Muñoz, Ana Paula Moreno Rodríguez, Jordi García Marsà, Eric Del Campo, Rodrigo Álvarez Nogueira, Gastón Lo Coco, Mauricio Cerroni y Federico Brissón Egli, todos integrantes del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV-CONICET).