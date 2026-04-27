El cruce de los jugadores de Boxing e Hispano tras el clásico que fue para el Albiverde

Atlético Boxing Club fue contundente y goleó 3 a 0 a Hispano Americano en condición de visitante para quedarse con el clásico de la ciudad y subirse a la cima del torneo.

En un partido friccionado y con pocas situaciones en el primer tiempo, el equipo dirigido por Matías Clavel golpeó en el momento justo y marcó la diferencia en el complemento.

Jonhatan Flores abrió el marcador, luego Gianluca Gironi amplió la ventaja y Kevin Hevia selló el 3-0 final tras un rebote, desatando la alegría del Boxing.

“Creo que fuimos contundentes, ellos nunca patearon al arco”, destacó Clavel tras el encuentro, valorando además el crecimiento de un equipo en formación y la presencia de juveniles.

El clásico terminó con corridas e insultos entre los jugadores, en un cierre caliente para un duelo que volvió a teñirse de albiverde. Además, ya son diez años sin triunfos de Hispano en este enfrentamiento.

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