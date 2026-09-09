El cruce entre Claudio Vidal y Daniel Peralta

Durante la emisión de LU12 AM680, los conductores analizaron el tenso cruce verbal entre el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y el exmandatario y actual diputado provincial, Daniel Peralta. La polémica se desató luego de que Vidal acusara a Peralta de criticar su gestión impulsado por despecho político, afirmando que el legislador le había solicitado nombrar a su cuñada en un alto cargo de la Cámara de la Justicia provincial y la designación en el directorio de YPF, lugar que actualmente ocupa Daniel Álvarez.

En respuesta, Daniel Peralta rechazó enfáticamente los dichos del mandatario, aseguró que la designación judicial correspondió a la selección de la terna por parte del Ejecutivo y criticó la gestión provincial sobre los acuerdos ambientales y la salida de YPF de la región. El informe repasa el contexto de las relaciones políticas dentro del peronismo santacruceño, los antecedentes de reuniones entre ambos dirigentes y el trasfondo institucional tras el envío de pliegos judiciales a la Cámara de Diputados.