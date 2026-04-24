El cruce entre los conductores de La Mañana de LU12 y Fuera del Aire por una silla rota

Un imprevisto técnico con una silla casi provoca la caída de la conductora Candela durante la transmisión en vivo del programa.

Entre risas, la protagonista no dudó en señalar a cámara y responsabilizar con humor a sus colegas del turno mañana, Pablo Manuel y Victoria, por el estado del mobiliario en el estudio.

La respuesta desde los estudios de Radio LU12 AM680 no tardó en llegar, donde Pablo Manuel bromeó de forma irónica exigiendo una disculpa pública.

Incluso bromeó con el envío de una carta documento por las acusaciones, mientras destacaba los buenos reflejos de su compañera para evitar el golpe.

Este divertido momento se vivió en Fuera del Aire, un programa de streaming conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.

]El ciclo se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.