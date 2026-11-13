¡El Defensor ganó el Martín Fierro de Cable 2026!

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Por La Opinión Austral

El programa conducido por Adrián Frascino @eldefensorok, de Crónica TV, obtuvo la estatuilla en la categoría De servicios durante la ceremonia organizada por @aptraorg.

El ciclo se impuso frente a Fenómenos (TN), Las tardes de Pink (KZO) y Transición 2030 (A24).

De esta manera, Crónica TV una nueva distinción en una noche de reconocimientos para la señal.

Seguí la cobertura especial de La Opinión Austral con los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose.