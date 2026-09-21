El desfile del Día de la Primavera en Río Gallegos: murgas, festejos y ganadores

Vecinos de Río Gallegos colmaron el centro de la ciudad durante el tradicional desfile de carrozas, murgas y comparsas por el Día de la Primavera, en una jornada que se extendió hasta pasadas las dos de la mañana a pesar del frío y la llovizna registrada durante las primeras horas de la tarde. El evento contó con una nutrida concurrencia, puestos gastronómicos y de emprendedores, así como la presentación de agrupaciones musicales como Indomables, La Farra y Guazos en la intersección de las avenidas Kirchner y San Martín.

Uno de los momentos centrales del festejo fue la consagración de la comunidad educativa del Polivalente de Arte, que obtuvo el primer puesto en las categorías de comparsa y carroza alegórica con su presentación del “Dragón del Sur”, adjudicándose un premio de cuatro millones de pesos. La iniciativa tuvo un trasfondo solidario, según explicaron durante la transmisión: “Protectoras de animales y comedores, porque el proyecto fue planteado con una perspectiva socio-comunitaria y solidaria”, destinarán los chicos parte de su premio, de acuerdo a lo informado durante la cobertura.

Durante el análisis del evento en los estudios de La Opinión Austral, se remarcó el valor del trabajo previo que insumen estas realizaciones tanto para los alumnos como para sus familias. Sobre los ensayos para las rutinas frente al jurado, los conductores señalaron las expresiones de los participantes: “Había papás que comentaban que hacía dos o tres meses que estaban ensayando la coreo o el cuadro que presentaban”, al tiempo que destacaron este tipo de convocatorias donde “los chicos salen un rato de la computadora o el celular para formar parte de la sociedad y hacer algo en conjunto”.