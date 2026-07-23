El desopilante video de dos amigos en el campo nevado

La nieve cubrió gran parte de Santa Cruz y, mientras en la zona norte se acumularon varios centímetros, hubo quienes aprovecharon el paisaje blanco para hacer una broma inolvidable. En el video, un hombre recorre el campo mostrando el escenario completamente nevado y busca a su compañero: “Lo mandé al enano que haga una maneada… no sé dónde se metió”.

Segundos después, desde debajo de la nieve se escucha un tímido “¡Acá estoy!”. Su amigo emerge completamente tapado y lanza la frase que desató las risas: “Me caí… ¡qué frío hace en Santa Cruz!”. El divertido momento fue compartido en redes por @hechenleitner_diego_ y rápidamente comenzó a sacar sonrisas entre los usuarios.

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