El Dibu Martínez quedó atascado en el barro y sorprendió con un gesto inolvidable

Emiliano “Dibu” Martínez vivió una situación inesperada durante sus días de descanso en Sierra de los Padres. El arquero de la Selección Argentina fue a asistir a un amigo cuya camioneta había quedado atascada en el barro, pero terminó varado en el mismo camino.

Dos vecinos, Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro, lo reconocieron y no dudaron en ayudar. Junto a otras personas trabajaron durante más de tres horas para liberar los vehículos, utilizando palas, lingas y hasta un pequeño tractor.

Una vez resuelto el problema, el campeón del mundo les agradeció con un gesto que emocionó a todos: les regaló su camperón oficial de la AFA, firmó autógrafos y se sacó fotos con quienes lo asistieron. “Nos salvaron”, les dijo el arquero.

“Cuando ya se iba, frenó, se sacó el camperón oficial de la Selección y me lo regaló. Ahí no pude contenerme. Me largué a llorar. Fue un momento inolvidable”, recordó Leonardo Albarracín, uno de los vecinos que participó del rescate.