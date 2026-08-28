El diputado libertario Jairo Guzmán analizó la crisis en Santa Cruz

El diputado nacional por La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, analizó la situación económica de Santa Cruz, las inversiones hidrocarburíferas y el armado territorial de su espacio en el norte provincial.

Guzmán cuestionó la creación y el funcionamiento de la empresa provincial Santa Cruz Puede S.A.U. e indicó que genera una competencia desleal con el sector privado. Al referirse al rol del Estado y la iniciativa privada, el legislador sostuvo: “esta empresa busca meterse a competir con las pymes, con los comercios de la provincia y dicen que no, pero lo están haciendo con fondos del Estado”. En ese sentido, rechazó también el mercado concentrador montado en Río Gallegos y la entrega de zapatillas por parte del Ejecutivo provincial.

Respecto a la reactivación económica y el sector petrolero en la provincia, el diputado argumentó que la falta de inversiones responde a una ausencia de garantismo jurídico por parte de la gestión provincial. Sobre las políticas de atracción de capitales, Guzmán señaló: “hoy en la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal es el riesgo Cuca para las inversiones que quieren venir a la provincia”.

Consultado sobre la relación política entre el Gobierno Nacional y el mandatario santacruceño, el legislador precisó que existen diferencias de fondo respecto al modelo de provincia. Aclaró que los acuerdos parlamentarios responden a necesidades institucionales y presupuestarias, al tiempo que remarcó que las coincidencias no implican una alianza política local.

Finalmente, Guzmán se refirió a las iniciativas debatidas en el Congreso sobre el desendeudamiento de las familias y la mora en tarjetas de crédito. El diputado ratificó la negativa de su bloque a que el Estado financie los desfasajes del sector financiero y concluyó: “si la gente no llega a cubrir sus deudas porque las tasas son altas, que el sistema financiero las baje”.