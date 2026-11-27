El diputado Pedro Muñoz analizó el nuevo Código Electoral de Santa Cruz

En diálogo con La Mañana de LU12, el diputado provincial Pedro Muñoz analizó la aprobación en la Cámara de Diputados del nuevo Código Electoral de Santa Cruz, los alcances de la norma en materia de PASO, ficha limpia y boleta única, los plazos de un eventual veto del gobernador Claudio Vidal y el debate sobre el endeudamiento en el presupuesto. Al referirse al contenido sancionado y a su postura en la votación, explicó: “Lo que salió aprobado por mayoría, fue un código que prevé paso que fue el el punto diríamos más amplio del debate anteriormente en la emisión del despacho y ayer eh con una ficha limpia que no no no diríamos no cumple los objetivos que plantea la ficha limpia porque no no no no fue modificado”. Sobre el criterio vigente para inhabilitaciones y su propuesta de ficha limpia, precisó: “Cualquier persona con sentencia firme recién no podría quedar inhabilitada. Por eso no no sirve, ¿en qué sentido? En que ya está eso en la en las leyes, ya lo tenemos. No, no, no, lo que nosotros estábamos solicitando por una cuestión digamos eh de carácter electoral, una medida de es como una medida electoral lo de ficha limpia, no una medida jurídica, judicial. Es que tomar el criterio que a partir del doble conforme esto ya ya se aplique”. También señaló que no prosperó la segunda vuelta para diputado por pueblo ni la incorporación de un diputado por El Chaltén, y detalló que se abstuvo en general y votó en contra en esos artículos particulares, mientras que casi todo el despacho se ratificó con tres artículos anulados y ajustes de fechas. Respecto del rol institucional y un eventual veto del Ejecutivo, afirmó: “Nosotros no podíamos desmerecer nuestro trabajo y nuestro debate que merecía una ley como la merece cualquiera. Más allá de lo que después legítimamente le estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el criterio, le corresponde al al al gobernador”. Añadió que el mandatario cuenta con 16 días hábiles para pronunciarse, que el período ordinario fue ampliado hasta el 20 con próxima sesión el 10, y que al no reunirse este año la Comisión de Asuntos Constitucionales el tratamiento del veto podría quedar para el inicio del próximo período legislativo. Finalmente, sobre la consulta acerca de un endeudamiento en dólares mencionado por el gobernador, Muñoz indicó que no vio tratado ni presentado ese punto en comisión y que en el proyecto de presupuesto figura endeudamiento en pesos por aproximadamente 900.000 millones de pesos, dividido entre títulos y un préstamo del Gobierno nacional.