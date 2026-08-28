El diputado provincial de la UCR Piero Boffi analiza la Ley Electoral

El diputado provincial por la Unión Cívica Radical, Piero Boffi, detalló los avances en la Comisión Extraordinaria de Asuntos Constitucionales para la elaboración de un nuevo Código Electoral en Santa Cruz.

Respecto al sistema de votación, Boffi explicó que existe consenso en la incorporación de la Boleta Única de Papel y la realización de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sobre la modalidad de sufragio, el legislador señaló la conveniencia de incluir la opción de votar la lista completa y afirmó: “tenemos que tener claridad de que es un sistema electoral nuevo que se va a votar y no es lo mismo que la elección nacional”.

En relación a la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U. y los reclamos por supuesta competencia desleal formulados por la Cámara de Comercio de Río Gallegos y la Federación Económica, el diputado indicó que se solicitó un pedido de informes. Boffi sostuvo al respecto: “estas situaciones no están buenas que pasen, obviamente en una situación compleja comercial y de recesión económica. El estado tiene que estar para otra cosa”.

Sobre la entrega de zapatillas y kits escolares por parte del Gobierno Provincial, el legislador consideró necesaria la asistencia estatal siempre que se aplique bajo controles de transparencia y evaluaciones socioeconómicas. Boffi aclaró además la circulación de contenidos falsos en redes sociales relacionados con dicha entrega.

Finalmente, el diputado abordó la reorganización interna de la Unión Cívica Radical y destacó la promulgación de dos normativas de su autoría: la creación del Colegio de Enfermería de la provincia de Santa Cruz y la institución de la figura del Defensor del Pueblo.