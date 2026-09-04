El discurso completo de Milei por la causa Malvinas: “Debemos actuar hoy”

Durante su discurso por cadena nacional, Javier Milei aseguró que el reclamo argentino por las Islas Malvinas enfrenta “un nuevo peligro” ante el avance de proyectos de explotación de recursos naturales.

El Presidente señaló que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tendría previsto iniciar la explotación petrolera offshore en los próximos meses.

Milei advirtió que, si no se actúa “con firmeza y celeridad”, el Reino Unido podría avanzar sobre las reservas de petróleo ubicadas bajo el mar argentino.

“Si lo permitimos, estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos”, sostuvo.

El mandatario también recordó que, según planteó, desde hace 50 años las Naciones Unidas solicitan a Argentina y Reino Unido evitar acciones unilaterales sobre el territorio mientras continúe la controversia.