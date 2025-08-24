El discurso de Claudio Vidal en el 192° aniversario de Comandante Luis Piedra Buena

Comandante Luis Piedra Buena celebró su 192° aniversario con un acto central y actividades culturales y deportivas, con la presencia del gobernador Claudio Vidal, el vicegobernador Fabián Leguizamón, la senadora Natalia Gadano y el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez.

En su discurso, Vidal reafirmó el acompañamiento a la intendenta Analía Farías y destacó la importancia de la unidad: “Estuvimos antes y te vamos a seguir acompañando. A no bajar los brazos, a no claudicar, siempre hay que seguir trabajando y pensando en los demás y en qué podemos construir juntos”.

El gobernador señaló las dificultades actuales de la provincia y la falta de apoyo nacional, destacando la importancia de avanzar con obras de gas, agua e instalaciones eléctricas para resolver problemas históricos de infraestructura: “El pueblo demanda soluciones y lo entiendo perfectamente”.

Vidal concluyó con un llamado a la colaboración y la responsabilidad: “Con una administración responsable y fijando prioridades vamos a sacar esta provincia adelante”, mientras la comunidad participó activamente de las distintas actividades recreativas y culturales del fin de semana.