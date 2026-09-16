El Dr. José David explicó el aumento de norovirus y casos de COVID en la Patagonia

En diálogo con el móvil de La Mañana de LU12 a cargo de Matías Fenelli, el Dr. José David abordó la situación epidemiológica en Río Gallegos y la región patagónica ante el incremento de cuadros respiratorios y congestiones. El profesional explicó que “hay un virus que está en toda la Patagonia (…) que se llama norovirus”, señalando que los cambios climáticos favorecen la proliferación de agentes conocidos. Asimismo, remarcó la necesidad de realizar un diagnóstico diferencial entre patologías: “la gripe tiene fiebre alta y lo voltea. El resfrío puedo andar con moco, con tos, pero ando”.

Durante la entrevista, el médico advirtió sobre la circulación del coronavirus en la población infantil —”los grandes estamos teniendo un cuadro respiratorio agudo por un norovirus y los chicos están teniendo la variante de COVID”— y enfatizó la importancia central de las campañas de vacunación. Además, alertó sobre las secuelas y el tratamiento post-COVID en pacientes que sufrieron neumonías bilaterales o lesiones previas, al tiempo que detalló las causas de la llamada “tos residual” —vinculada a la inflamación bronquial— y la necesidad de evitar la automedicación.