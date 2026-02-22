El editorial de “Fuera del Aire” con Dalma Comunica

Este viernes, el Grupo La Opinión Austral realizó un nuevo lanzamiento audiovisual. Se trata de Fuera del Aire, el streaming que se emitió por los canales de YouTube y Twitch de La Opinión Austral.

Conducido por las riogalleguenses Dalma Vidal y Candela Márquez, la nueva propuesta que acompañara a la audiencia de Santa Cruz y del mundo llegará los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 18:00.

En el editorial del viernes, Dalma remarcó: “Lo más importante de todas las cosas es elegirte a vos mismo”.