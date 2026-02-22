Este viernes, el Grupo La Opinión Austral realizó un nuevo lanzamiento audiovisual. Se trata de Fuera del Aire, el streaming que se emitió por los canales de YouTube y Twitch de La Opinión Austral.
Conducido por las riogalleguenses Dalma Vidal y Candela Márquez, la nueva propuesta que acompañara a la audiencia de Santa Cruz y del mundo llegará los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 18:00.
En el editorial del viernes, Dalma remarcó: “Lo más importante de todas las cosas es elegirte a vos mismo”.
Leé más notas de La Opinión Austral
