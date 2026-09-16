El Ejército Argentino eligió Punta Loyola para sus ejercicios de combate urbano

El Regimiento de Infantería Mecanizado 24 culminó dos semanas de instrucción y adiestramiento operacional en Río Gallegos y sus alrededores, destacándose un ejercicio final de combate urbano realizado en las inmediaciones del puerto de Punta Loyola. La actividad, difundida a través de las plataformas oficiales del Ejército Argentino y abordada en La Mañana de LU12, incluyó prácticas de técnicas para tiradores, uso de equipamiento individual y procedimientos operativos con vehículos mecanizados y blindados en entornos urbanos.

A diferencia de las habituales maniobras de adiestramiento desarrolladas en zonas de meseta como Comandante Luis Piedrabuena, Puerto Santa Cruz o Puerto Deseado, la unidad desplegó este operativo especial en las cercanías de las instalaciones operativas de empresas como YCRT y CGC. Las jornadas contaron con una fase previa de alistamiento operacional para evaluar la efectividad de los procedimientos trabajados por el personal militar en la provincia de Santa Cruz.