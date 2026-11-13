El emotivo In Memoriam de los Martín Fierro de Cable 2026

En medio de una noche marcada por los premios y los festejos, la ceremonia de los Martín Fierro de Cable 2026 hizo una pausa para recordar a las figuras de los medios de comunicación que fallecieron en los últimos meses.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) presentó el tradicional segmento In Memoriam, transmitido en vivo por A24, con un homenaje a quienes dejaron su huella en el periodismo y la televisión.

La primera imagen fue la de Samuel “Chiche” Gelblung, quien murió el 9 de septiembre, a los 82 años. También se recordó a Roberto García, analista político y económico que estuvo al frente de Ámbito Financiero durante 25 años.

Otro de los homenajeados fue Rodolfo “Rolo” Pousá, reconocido por su trayectoria en los noticieros de Canal 11, Canal 13 y América. Además, se desempeñó en dos oportunidades como titular de la agencia Télam.