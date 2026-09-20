El emotivo mensaje de un veterano de guerra tras volver a la Islas Malvinas

Oscar Mendoza, veterano de Malvinas y exsoldado conscripto del Batallón de Infantería de Marina N.º 5, habló sobre el regreso a las islas y la visita al cementerio de Darwin.

“Ver esas cruces blancas en ese lugar tan inhóspito nos trae muchos recuerdos de aquellas personas que acompañamos dentro de las trincheras”, expresó Mendoza en diálogo con La Opinión Austral.

Para el veterano, las cruces del cementerio representan un vínculo que permanece: “Lo que dejamos allá fue el jardín. Fue el jardín con esas cruces blancas que son las flores de ese jardín”.

Mendoza aseguró que seguirán regresando y manteniendo viva la memoria de sus compañeros “con la pasión, con el sentimiento y con el respeto que esos compañeros se merecen”.

De cara a las nuevas generaciones, dejó un mensaje: “Que no bajen los brazos, que sigan reclamando, como lo hicimos nosotros”.

También llamó a continuar “malvinizando” y sostuvo que “nada en este mundo se regala y todo se consigue a través de la lucha”.

Al finalizar el viaje, la Marcha de Malvinas sonó en el aeropuerto. Mendoza contuvo las lágrimas y cerró con un fuerte grito: “¡Viva la Patria!”.