El emotivo recuerdo de Carlos Zapico a Oscar Trucco: “Se fue parte del automovilismo”

Tras el fallecimiento de Oscar Trucco, Carlos Zapico compartió un sentido recuerdo de quien fue su compañero durante más de tres décadas en Radio LU12 AM680 y una figura clave del automovilismo de Río Gallegos.

Zapico recordó que Trucco llegó a la emisora a fines de los años 80 y destacó su profesionalismo, su exigencia y la pasión con la que trabajó durante toda su vida. “Era un profesional con mayúscula”, expresó.

Juntos recorrieron la provincia transmitiendo carreras desde Perito Moreno, San Julián, El Calafate, Río Turbio y otros puntos de Santa Cruz, además de compartir innumerables experiencias ligadas al deporte motor.

“Se fue Oscar Trucco y con él se nos fue parte del automovilismo deportivo”, afirmó Zapico, al destacar que era una referencia indispensable para quienes necesitaban conocer la historia y el presente del Automóvil Club y del autódromo de Río Gallegos.