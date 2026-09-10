El emotivo testimonio de la empleada de Nelson Romero: “Siento que se hizo justicia”

Valeria Garnica acompañó a la familia de Nelson Romero durante cada jornada del proceso judicial y estuvo presente en la lectura de la sentencia sosteniendo una fotografía del empresario. Tras conocer la condena a prisión perpetua para José Daniel Cabrera, no pudo contener la emoción y expresó: “Siento que se hizo justicia”.

Con lágrimas en los ojos, Valeria recordó a quien fue su empleador y aseguró: “Fue la mejor persona que conocí en el mundo”. Luego, se fundió en un abrazo con uno de los familiares de Romero, en una escena cargada de emoción que reflejó más de dos años de dolor, acompañamiento y búsqueda de justicia.