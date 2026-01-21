El entrenamiento del running team Gladiador rumbo a la 60° Corrida del Diario Crónica

El equipo Gladiador Running entrena con intensidad de cara a la 60° edición de la Corrida del Diario Crónica, una de las competencias más emblemáticas de la Patagonia.

Judith, integrante del grupo, contó que entrena desde diciembre de 2019 y destacó que encontró en el running un espacio que no dejó más: constancia, disfrute y pertenencia.

Otros corredores relataron que comenzaron antes de la pandemia o incluso hace más de una década, motivados por amistades y por ver a otros entrenar en la ría, coincidiendo en que el deporte funciona como un verdadero “cable a tierra”.

Todos resaltan el valor humano del grupo, donde el compañerismo, la integración y los hábitos saludables son tan importantes como el rendimiento deportivo.

Carolina Vega, corredora del Team y una de las representantes de Río Gallegos, se prepara para viajar a Comodoro Rivadavia y enfrentar el desafío del sábado 24 de enero, destacando la motivación y el respaldo recibido para ser parte de una de las corridas más importantes de la Argentina.