El fiscal Zárate investiga la falsificación de firmas en el partido UNIR de Diego Bavio

El Partido UNIR de Diego Bavio fue bajado de las elecciones legislativas 2025 tras detectarse irregularidades en la conformación de sus avales, incluyendo firmas apócrifas y personas con demencia senil que figuraban como firmantes.

El Fiscal Federal de Río Gallegos, Julio Zárate, inició una investigación penal de oficio y el juez Federal Claudio Vázquez hizo lugar a la exclusión de la lista, dejando abierta la posibilidad de apelación ante la Cámara Nacional Electoral.