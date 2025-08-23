El Partido UNIR de Diego Bavio fue bajado de las elecciones legislativas 2025 tras detectarse irregularidades en la conformación de sus avales, incluyendo firmas apócrifas y personas con demencia senil que figuraban como firmantes.
El Fiscal Federal de Río Gallegos, Julio Zárate, inició una investigación penal de oficio y el juez Federal Claudio Vázquez hizo lugar a la exclusión de la lista, dejando abierta la posibilidad de apelación ante la Cámara Nacional Electoral.
