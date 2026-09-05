El fútbol barrial despidió a Raúl Sandoval

La familia y la comunidad del fútbol barrial despidieron a Raúl Oscar Sandoval, un hombre profundamente ligado a la pasión por la redonda. En la cancha Nora Vera, escenario de tantos momentos compartidos, la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios realizó un emotivo homenaje junto a familiares, amigos y allegados. Los equipos Súper Senior de El Cóndor y Arcoíris disputaron un partido en su memoria, transformando la jornada en un encuentro cargado de emoción, recuerdos y afecto.

Uno de los momentos más significativos fue el cumplimiento de su último deseo: que sus cenizas fueran esparcidas en una cancha de fútbol. Su familia acompañó la despedida sobre el mismo césped donde tantas veces fue feliz, rodeado de su gente y de una pasión que marcó su vida. “Papá fue muy feliz con una redonda en los pies y su gente”, expresó su hija Nahiara. Así, Nora Vera se convirtió en su última casa futbolera y en el lugar donde quedó para siempre una parte de la historia de Raúl “El Correntino” Sandoval.