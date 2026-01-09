El fuego avanza sin control en Chubut y alcanzó la Ruta 40

Los incendios forestales en Chubut continúan fuera de control y mantienen en vilo a Epuyén, El Hoyo y zonas cercanas, con focos activos que ya alcanzaron sectores próximos a la Ruta Nacional 40.

Aunque Vialidad Nacional restableció el tránsito entre Epuyén y El Hoyo para todo tipo de vehículos, las autoridades pidieron circular con extrema precaución por el humo intenso, la visibilidad reducida y el constante despliegue de brigadistas y equipos de emergencia.

Más de 200 brigadistas provinciales y nacionales, junto a bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y medios aéreos, trabajan en tres áreas críticas. El operativo incluye helicópteros, aviones hidrantes y el Boeing 737 Fireliner, con capacidad para descargar hasta 15.000 litros de agua.

De manera preventiva, vecinos de las zonas de La Angostura y El Coihue fueron evacuados y trasladados al gimnasio municipal de Epuyén, mientras más de 3.000 personas ya debieron dejar sus hogares desde el inicio del incendio.

Para este viernes se esperan tormentas en la zona, que podrían ayudar a sofocar las llamas, aunque la actividad eléctrica genera preocupación por la posible aparición de nuevos focos ígneos.

Las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios, respetar las indicaciones en ruta y mantenerse informados a través de canales oficiales, ya que la situación continúa siendo crítica.