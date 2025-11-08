El fuerte choque de Colapinto en la sprint del GP de Brasil

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) sufrió un duro accidente en la séptima vuelta de la carrera sprint del Gran Premio de Brasil, cuando se despistó en la emblemática “S de Senna”.

Colapinto había tenido una gran largada, logrando avanzar del 16° al 14° lugar, hasta que perdió el control de su monoplaza y debió abandonar la competencia.

El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó entre los fanáticos de la Fórmula 1.