El fuerte relato del padre del árbitro sobreviviente del accidente en Santa Cruz

A poco más de una semana del trágico accidente de tránsito que protagonizó un grupo de árbitros de La Pampa en la Ruta Nacional N° 3, Diego Pereyra, uno de los sobrevivientes recibirá el alta médica este martes tras haber estado internado en el Hospital Zonal de Caleta Olivia.

Daniel Pereyra, padre de Diego Matías Pereyra, contó cómo se enteró del accidente, el estado de salud de su hijo, las decisiones médicas que se tomaron para salvarle la vida y el proceso de recuperación que comenzará en las próximas semanas. El joven árbitro y policía pampeano sufrió la amputación de su pierna izquierda tras el impacto.