El Gobierno provincial anunció una cancha de césped sintético para el Club Unión Santacruceña

El presidente y fundador del Club Unión Santacruceña, Claudio Leyenda, dialogó en LU12 Radio Río Gallegos tras el anuncio del Gobierno provincial sobre la futura entrega e instalación de una cancha de césped sintético en el predio de la institución, ubicado en el barrio Néstor Kirchner. La obra está proyectada para concretarse durante el próximo año, en el marco del 25° aniversario de la entidad deportiva.

Durante la entrevista, el dirigente repasó las dificultades logísticas que afrontan cotidianamente al carecer de infraestructura propia para concentrar sus actividades: “Durante toda la semana laburamos en distintos lados… estamos repartidos por todos lados por esta necesidad que tenemos de espacios propios y poder trabajar mejor”. Asimismo, Leyenda valoró el impacto que tendrá el nuevo campo de juego para el desarrollo de sus más de 600 deportistas y socios: “Tener la cancha el año que viene nos potencia… la intención siempre del club fue intentar participar de un Torneo Federal y lo primero que tenés que tener es el espacio para poder entrenar”.

El compromiso asumido se enmarca en el plan provincial de construcción y entrega de 16 campos de césped sintético destinados a diversas entidades deportivas de Santa Cruz, entre las que se destacan también el Club Independiente de Río Gallegos, Gendarme Amarilla de El Calafate y Atlético San Julián.