El gobierno provincial aumentará fondos y financiará mejoras edilicias para Ángeles Especiales

En una cobertura en vivo desde la sede de la Asociación Ángeles Especiales, el movilero Matías Fenelli dialogó para La Mañana de LU12 con la directora general de la institución, Natalia Kusch. Durante la entrevista se abordó el impacto de la reciente visita del gobernador a la sede de la chakra institucional y los anuncios orientados a sostener las prestaciones operativas de la entidad.

La directiva explicó que la firma de una adenda al convenio vigente posibilitará ampliar los fondos provinciales dirigidos a la institución, los cuales ascenderán a 140 millones de pesos, además de sumar 50 millones de pesos adicionales destinados a infraestructura, iluminación y mantenimiento general del predio. Según detalló Kusch, el aporte resulta indispensable para mantener el funcionamiento de los cuatro centros de atención que integran la estructura y que asisten a unas 150 familias: “Toda la vida Ángeles recibió un subsidio del gobierno… Sin ellos no existiría”.

Durante la charla, la referente del centro destacó el compromiso del equipo compuesto por más de 80 trabajadores entre profesionales, talleristas y personal operativo. Asimismo, detalló las dificultades financieras derivadas de los desfasajes en los valores nominadores de las obras sociales y el costo de los insumos requeridos en los talleres, enfermería y prestaciones alimentarias diarias.