El Gobierno provincial entregó seis viviendas en Río Gallegos

En el móvil de LU12 AM680 desde el sector de 56 viviendas en Río Gallegos, cerca de calle 38 y calle 1, se informó sobre la entrega de seis casas sorteadas mediante Lotería de Santa Cruz. Familias adjudicatarias relataron años de espera y de alquiler. El vecino Marcos Teves contó que recibieron el aviso el día anterior tras más de 15 años inscriptos y pagando cerca de $850.000 de alquiler.

El gobernador Claudio Vidal participó del acto junto al presidente del IDU, Federico Adi, y la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, con firma de actas y plantación simbólica de un árbol. Sobre la espera de los vecinos, Vidal expresó: “Valió la pena la espera porque son viviendas de excelente calidad”. También se refirió a la obra pública, al avance de la línea a Perito Moreno y Los Antiguos, y a tres obras paralizadas: “Nosotros con 3 años no nos alcanza para reacomodar el desastre que generaron en 32 años”.

Respecto al financiamiento y la relación política, el mandatario pidió a diputados e intendentes de la oposición que reflexionen sobre la ley de financiamiento de infraestructura y señaló: “No pongan más palos en la rueda porque son los vecinos, los trabajadores del estado, los trabajadores municipales”. Además, aseguró que su gestión transfiere la coparticipación en tiempo y forma y adelantó encuentros con dirigentes e intendentes.

Consultada por la demora en la acreditación de haberes de jubilados tras el feriado del lunes, la vocera Irene Stur explicó que se trata de un proceso bancario tras la llegada de los fondos por la mañana y que Economía estimaba acreditaciones desde las 14:00 y durante la jornada.