El homenaje de atletas santacruceños a 9 años del hundimiento del ARA San Juan

En La Mañana de LU12 se repasó el cierre de la cuarta edición de la ultramaratón en homenaje a los 44 héroes del submarino ARA San Juan, al cumplirse nueve años de su hundimiento. La travesía, que cubrió alrededor de 570 kilómetros a lo largo de Santa Cruz, unió por primera vez el glaciar Perito Moreno con Río Gallegos.

La actividad comenzó el jueves 12 de noviembre alrededor de las 11 con una largada inédita en el Parque Nacional Los Glaciares y culminó el domingo 15 en la capital provincial con un acto conmemorativo. El trayecto se dividió en 13 postas de aproximadamente 44 kilómetros cada una, una distancia elegida en representación de los 44 tripulantes. En cada relevo, los participantes entregaron una bandera conmemorativa que acompañó todo el recorrido.

La prueba se desarrolló de manera ininterrumpida durante el día y la noche. Desde el glaciar Perito Moreno, los corredores avanzaron hacia El Calafate y continuaron por las rutas provinciales 11, 60 y 15. Luego pasaron por La Esperanza, la cuenca carbonífera, Río Turbio y 28 de Noviembre, para tomar finalmente la Ruta Nacional 40 y el sector de la antigua traza de Turbio Viejo rumbo a Río Gallegos.

La convocatoria reunió a deportistas de Río Gallegos, El Calafate, Los Antiguos, Río Turbio, 28 de Noviembre, Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián y otras localidades santacruceñas. Durante el programa destacaron la movilización de la gente y la emotividad de la jornada a casi una década de la tragedia: “Estamos casi, el año que viene se va a cumplir la primera década, los primeros 10 años del hundimiento, parece que fuera ayer la noticia”.