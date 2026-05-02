El homenaje por los 44 años del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea en Río Gallegos

Este 1 de mayo se conmemoró un nuevo aniversario del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina, recordando su primera intervención en combate durante la Guerra de Malvinas.

En Río Gallegos, el acto se realizó en la costanera local, frente al monumento a los caídos, donde autoridades, veteranos, familiares y vecinos rindieron homenaje a los 55 héroes que perdieron la vida en el Conflicto del Atlántico Sur.

La ceremonia contó con la presencia del comodoro Javier Eduardo Chiappai, la ministra María Belén Emilger y la diputada Adriana Nieto López, quienes acompañaron este momento de memoria y reconocimiento.

Durante el acto se repasaron los hechos del 1° de mayo de 1982, cuando jóvenes pilotos argentinos enfrentaron el avance de las fuerzas británicas, en una jornada que marcó la historia de la aviación militar argentina.

También se colocaron ofrendas florales y se realizó un minuto de silencio, reafirmando el honor y el recuerdo de quienes dieron su vida por la Patria.