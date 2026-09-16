El IDUV suma más de 2.000 inscriptos en Santa Cruz y avanza con nuevas entregas de viviendas

El gerente de Hábitat del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Pablo Cruz, brindó detalles en La Mañana de LU12 sobre el avance del programa “Habitar Santa Cruz”, iniciativa articulada junto a los ministerios de Economía y Desarrollo Social para atender la emergencia habitacional en la provincia. Durante la entrevista, el funcionario destacó que el registro ya superó los 2.000 inscriptos —con un 50% concentrado en Río Gallegos— y remarcó las principales innovaciones del esquema: la posibilidad de que se anoten personas solas y familias que ya dispongan de un terreno propio.

Asimismo, Cruz repasó las obras en ejecución, confirmando la próxima finalización de 56 viviendas en Río Gallegos y el desarrollo de 120 unidades adicionales en la misma localidad, además de proyectos en Los Antiguos, Koluel Kayke, Gobernador Gregores y Lago Posadas. El representante del IDUV explicó los criterios de ponderación para la adjudicación, como la antigüedad de residencia y los niveles de hacinamiento o costo de alquiler, e invitó a la comunidad a completar el formulario digital en la plataforma oficial del instituto.