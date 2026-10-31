El impactante desprendimiento del Perito Moreno que volvió a viralizarse

Un espectáculo natural que deja sin palabras. Un impactante video muestra cómo enormes bloques de hielo se desprenden del imponente glaciar Perito Moreno, en Santa Cruz, y caen al agua, mientras parte de la masa de hielo emerge nuevamente a la superficie. Una escena tan imponente como fascinante, que permite apreciar la fuerza de la naturaleza en todo su esplendor.

El registro pertenece al artista español Daniel Barros del Río y fue realizado en abril de 2025. La publicación volvió a cobrar protagonismo en redes y alcanzó los 111 mil “me gusta” en Instagram. “En directo es todo un recital para los sentidos”, había escrito su autor. Una imagen que, además de maravillarnos, nos recuerda la importancia de cuidar y preservar nuestros glaciares, verdaderos tesoros naturales.