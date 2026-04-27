El impactante paso del portaaviones de EEUU por el Estrecho de Magallanes

El portaaviones nuclear USS “Nimitz” fue visto desde Porvenir mientras cruzaba el Estrecho de Magallanes rumbo al Atlántico, en el marco del operativo internacional “Southern Seas 2026”.

La embarcación, una de las más emblemáticas de la Armada de Estados Unidos, cuenta con 333 metros de eslora, puede operar hasta 90 aeronaves y lleva a bordo más de 5.000 tripulantes. Esta travesía forma parte de su último viaje tras más de cinco décadas de servicio.

Tras su paso por el extremo sur del continente, el buque continuará su navegación frente a la costa argentina, donde participará de maniobras conjuntas con la Armada Argentina.

En los próximos días se realizarán ejercicios de defensa aérea y operaciones navales con unidades como el ARA “La Argentina”, ARA “Sarandí” y patrulleros oceánicos, incluyendo simulaciones con aviones F-18 y helicópteros.

El despliegue concluirá frente a Mar del Plata con demostraciones aeronavales, marcando una de las últimas etapas de la histórica carrera del USS “Nimitz”.

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