El impacto emocional de las apps de citas, en Fuera del Aire

Durante el programa “Fuera del Aire”, Dalma Vidal y Candela Márquez analizaron cómo el uso constante de aplicaciones de citas puede afectar los vínculos y el bienestar emocional de las personas.

En la charla se mencionaron prácticas cada vez más comunes en las relaciones virtuales, como el “love bombing”, cuando alguien brinda mucha atención y luego se distancia de forma abrupta, o el “ghosting”, que ocurre cuando una persona desaparece repentinamente sin dar explicaciones.

Entre los principales puntos que se destacaron, señalaron que tener más opciones no siempre mejora las decisiones, que el ghosting activa el mismo circuito cerebral que el rechazo físico y que el exceso de estímulos en estas plataformas reduce la tolerancia a la espera.

También advirtieron que la validación digital puede generar dependencia emocional, que las conversaciones virtuales no reemplazan el contacto real y que el miedo a quedarse solo puede acelerar vínculos poco profundos, además de afectar la autoestima por la comparación constante.

“Fuera del Aire” se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas por los canales de Twitch y YouTube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.