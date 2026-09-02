El informe Maligno: adicción en redes, la multa a Meta y el impacto de la IA

En el ámbito de las novedades sobre gigantes tecnológicos, se analizaron las recientes medidas judiciales contra la compañía Meta y las advertencias expresadas por Bill Gates respecto al avance masivo de la inteligencia artificial. En Estados Unidos, la empresa liderada por Mark Zuckerberg acordó el pago de una multa de 17.000 millones de dólares en el marco de una demanda promovida por 29 estados que acusaban a la plataforma de diseñar funciones orientadas a generar adicción deliberada en usuarios adolescentes. Como parte de los compromisos adoptados en ese territorio, se fijó el límite de uso a dos horas diarias para menores, la suspensión del servicio a partir de la medianoche y la verificación de identidad mediante escaneo facial.

Por otra parte, se repasaron las proyecciones expresadas por el cofundador de Microsoft, Bill Gates, sobre el impacto del desarrollo tecnológico en el mercado laboral. El empresario estimó que la implementación masiva de sistemas automatizados podría sustituir el 60 % de los empleos formales, y propuso establecer reservas de puestos de trabajo que por ley no puedan ser reemplazados por algoritmos, especialmente en sectores vinculados a la educación, la salud y la seguridad.

Finalmente, el espacio incluyó un debate sobre las profesiones y actividades susceptibles de ser automatizadas, la creciente interacción de los usuarios con herramientas de lenguaje generativo como ChatGPT, y la presentación de un proyecto ecológico desarrollado en Kenia para transformar el jacinto de agua invasivo en empaques biodegradables.